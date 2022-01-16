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Китай зібрав штучний Місяць і проводить на ньому експерименти

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 січня, 06:32
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Китайські вчені побудували симулятор із місячною гравітацією, який допоможе підготувати астронавтів до майбутніх дослідних місій
Китайці проводять експерименти, щоб не провалити місію на Місяці
Китайці проводять експерименти, щоб не провалити місію на Місяці

Творці "штучного місяця" надихнулися експериментами, в яких використовувалися магніти для левітації жаби.

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Симулятор базується в Сюйчжоу в китайській провінції Цзянсу та був розроблений таким чином, щоб гравітація могла зникнути, пише South China Morning Post.

Вакуум і місячне каміння

До цього для імітації низької гравітації на Землі був потрібен, наприклад, політ на літаку , який входить у режим вільного падіння, потім піднімається вище, але це триває хвилини.

Новий місячний симулятор є невеликою кімнатою 0,2 м2, розташованою у вакуумній камері.

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Ця кімната може імітувати низьку гравітацію чи невагомість як завгодно довго, пояснили його розробники.

Усередині кімнати вони створили штучний місячний ландшафт, що складається з каміння та пилу, таких же легких, як і на поверхні Місяця.

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Як працює місячний симулятор

Штучний місяць використовує дуже сильні магнітні поля, щоб створити вакуумну камеру, всередині якої знаходиться сама кімната-симулятор.

Ця камера піднімає у невагомості невелику кімнату, і інженери можуть регулювати гравітацію вже в ній.

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Магнітне поле можна вмикати або вимикати за необхідності. Гравітація на Місяці приблизно у шість разів менше, ніж Землі.

Можливість тестувати інструменти, техніку та процеси в умовах низької гравітації допоможе зменшити кількість проблем під час місії на Місяць, упевнені вчені.

Китай планує відправити астронавтів на Місяць до 2030 року та створити базу на Місяці у рамках спільного проєкту з Росією.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічний корабель Nova-C організує доставку на місяць для NASA з 2025 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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