Китай добудовує форпост на орбіті з лабораторіями та руками робота

Китай планує завершити свою космічну станцію Tiangong до кінця 2022 року, створивши свій космічний форпост на орбіті

Китай добудовує свою космічну станцію на орбіті / Фото: Wikipedia

Пекін також відправить на орбіту два модулі, Wentian та Wengtian, на двох ракетах Long March 5B. Ці запуски належать до 60, які Китай планує відправити в космос цього року.

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Таким чином Китай планує побити свій власний рекорд у 55 запусків, встановлений минулого року, та 48 запусків у США, пише Daily Mail.

Щоправда, запуски зі США в 2022 році можуть перевищити загальну кількість китайських запусків, оскільки тільки SpaceX хоче відправляти ракету в космос щотижня.

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Лабораторії та рука робота

Модуль Wentian відправлять у космос у середині 2022 року, а модуль Wengtian – ближче до кінця року. Ці модулі, кожен вагою 20 тисяч кг, є величезними науковими лабораторіями.

Модуль Wentian також включає шлюзи, які спростять вихід у відкритий космос, і другу роботизовану руку, яка приєднається до тієї, що прикріплена до Tianhe.

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Китайська військова космічна програма була заборонена на МКС, переважно через заперечення США, тому Китай вирішив збудувати свій власний орбітальний об'єкт.

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Усього планується вивести на орбіту 140 космічних апаратів, що складаються з супутників, екіпажу та модулів для Tiangong.

Раніше повідомлялося, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці.

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