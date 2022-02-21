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Китай добудовує форпост на орбіті з лабораторіями та руками робота

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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21 лютого, 12:44
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Китай планує завершити свою космічну станцію Tiangong до кінця 2022 року, створивши свій космічний форпост на орбіті
Китай добудовує свою космічну станцію на орбіті
Китай добудовує свою космічну станцію на орбіті / Фото: Wikipedia

Пекін також відправить на орбіту два модулі, Wentian та Wengtian, на двох ракетах Long March 5B. Ці запуски належать до 60, які Китай планує відправити в космос цього року.

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Таким чином Китай планує побити свій власний рекорд у 55 запусків, встановлений минулого року, та 48 запусків у США, пише Daily Mail.

Щоправда, запуски зі США в 2022 році можуть перевищити загальну кількість китайських запусків, оскільки тільки SpaceX хоче відправляти ракету в космос щотижня.

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Лабораторії та рука робота

Модуль Wentian відправлять у космос у середині 2022 року, а модуль Wengtian – ближче до кінця року. Ці модулі, кожен вагою 20 тисяч кг, є величезними науковими лабораторіями.

Модуль Wentian також включає шлюзи, які спростять вихід у відкритий космос, і другу роботизовану руку, яка приєднається до тієї, що прикріплена до Tianhe.

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Китайська військова космічна програма була заборонена на МКС, переважно через заперечення США, тому Китай вирішив збудувати свій власний орбітальний об'єкт.

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Усього планується вивести на орбіту 140 космічних апаратів, що складаються з супутників, екіпажу та модулів для Tiangong.

Раніше повідомлялося, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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