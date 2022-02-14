Падаюча ракета не належить Ілону Маску: що насправді вріжеться в Місяць

Ступінь ракети, яка має впасти на Місяць 4 березня, може виявитися зовсім не від SpaceX – астроном визнав можливість помилки

Ракету, що вріжеться в Місяць, міг запустити Китай

Астроном, якому приписують відкриття майбутнього удару, Білл Грей, оголосив, що припустився помилки, ідентифікувавши ракету як старий щабель ракети SpaceX Falcon 9.

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Саме вона запустила супутник глибокої космічної кліматичної обсерваторії у 2015 році, проте тепер кажуть, що до Місяця рухається інший ступінь, пише Space.

Грей припускає, що ця ступінь може бути частиною ракети "Чанчжен 3С", яка запустила китайську місячну місію "Чан'є 5-Т1" у жовтні 2014 року.

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Проект Virtual Telescope зняв верхній ступінь ракети SpaceX Falcon 9, яка, як очікується, досягне Місяця у березні 2022 року.

Астрономи, які відстежують його зараз, кажуть, що це, мабуть, ступінь китайської ракети. Як і раніше, очікується, що вона вріжеться у зворотний бік Місяця 4 березня о 14:25 за Києвом. Її не буде видно із Землі.

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