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Китай достраивает форпост на орбите с лабораториями и руками робота

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 февраля, 12:44
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Китай планирует завершить свою космическую станцию ​​Tiangong к концу 2022 года, создав свой космический форпост на орбите
Китай достраивает свою космическую станцию на орбите
Китай достраивает свою космическую станцию на орбите / Фото: Wikipedia

Пекин также отправит на орбиту два модуля, Wentian и Wengtian, на двух ракетах Long March 5B. Эти запуски входят в число 60, которые Китай планирует отправить в космос в этом году.

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Таким образом Китай планирует побить свой собственный рекорд в 55 запусков, установленный в прошлом году, и 48 запусков у США, пишет Daily Mail.

Правда, запуски из США в 2022 могут превысить общее количество китайских запусков, поскольку только SpaceX хочет отправлять ракету в космос каждую неделю.

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Лаборатории и рука робота

Модуль Wentian отправят в космос в середине 2022 года, а модуль Wengtian – ближе к концу года. Эти модули, каждый весом в 20 тысяч кг, являются огромными научными лабораториями.

Модуль Wentian также включает в себя шлюзы, которые упростят выход в открытый космос, и вторую роботизированную руку, которая присоединится к той, что прикреплена к Tianhe.

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Китайская военная космическая программа была запрещена на МКС, в основном из-за возражений США, поэтому Китай решил построить свой собственный орбитальный объект.

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Всего планируется вывести на орбиту 140 космических аппаратов, состоящих из спутников, экипажа и модулей для Tiangong.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия объединились против NASA, чтобы построить свою базу на Луне.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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