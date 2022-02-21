Китай достраивает форпост на орбите с лабораториями и руками робота

Пекин также отправит на орбиту два модуля, Wentian и Wengtian, на двух ракетах Long March 5B. Эти запуски входят в число 60, которые Китай планирует отправить в космос в этом году.
Читайте также: Падающая ракета не принадлежит Илону Маску: что на самом деле врежется в Луну
Таким образом Китай планирует побить свой собственный рекорд в 55 запусков, установленный в прошлом году, и 48 запусков у США, пишет Daily Mail.
Далее по теме
Правда, запуски из США в 2022 могут превысить общее количество китайских запусков, поскольку только SpaceX хочет отправлять ракету в космос каждую неделю.
Лаборатории и рука робота
Модуль Wentian отправят в космос в середине 2022 года, а модуль Wengtian – ближе к концу года. Эти модули, каждый весом в 20 тысяч кг, являются огромными научными лабораториями.
Модуль Wentian также включает в себя шлюзы, которые упростят выход в открытый космос, и вторую роботизированную руку, которая присоединится к той, что прикреплена к Tianhe.
Китайская военная космическая программа была запрещена на МКС, в основном из-за возражений США, поэтому Китай решил построить свой собственный орбитальный объект.
Читайте также: Китай наехал на США из-за угрозы от спутников Илона Маска
Всего планируется вывести на орбиту 140 космических аппаратов, состоящих из спутников, экипажа и модулей для Tiangong.
Ранее сообщалось, что Китай и Россия объединились против NASA, чтобы построить свою базу на Луне.
Также мы писали:
- Китай показал, как его спутник захватил другой спутник и поместил на "кладбищенскую орбиту", что стало новым скачком в технологиях.
- Китай уже создал симулятор, или искусственную Луну, чтобы исследовать влияние низкой гравитации на технику и людей.
- Китай предупредил, что может сбить спутники Илона Маска: китайская космическая станция Тяньгун дважды была вынуждена уклониться от них.