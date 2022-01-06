Кіно та домашній офіс на столі: Samsung презентував розумну колонку-проєктор 3 в 1

Компанія Samsung анонсувала портативний пристрій 3 в 1, що поєднує проєктор, розумну колонку та джерело зовнішнього освітлення

Колонка-проєктор може використовуватися одразу в кількох варіантах

Новий пристрій під назвою Freestyle обіцяє забезпечити враження кінематографічної якості з екраном до 100 дюймів при розміщенні на відстані 2,7 метра від стіни.

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Технологічний гаджет було представлено на виставці CES-2022 в Лас-Вегасі. Розумний портативний проєктор інтегрований зі спеціальними функціями Samsung Smart TV.

Проєктор включає якість зображення HDR10 , об'ємний звук із ефектом присутності та ексклюзивний ефект освітлення завдяки напівпрозорій кришці об'єктива.

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Колонка Freestyle надійде у продаж уже лютому 2022 року за 900 доларів.

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Мініатюрний корпус та підставка гаджета дозволяють обертати його на 180 градусів, проєцуючи зображення на будь-яку площину, чи то стіл, стіна чи стеля.

За заявою Samsung, Freestyle не лише автоматично вирівнює картинку, але й підлаштовується під колір поверхні.

Проектор важить 830 грамів, транслює контент у роздільній здатності 1080p на діагональ від 30 до 100 дюймів з яскравістю 550 люмен.

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Також колонка оснащується динаміками з просторовим звучанням та підтримує голосові команди Bixby та Alexa.

Проектор сумісний з програмами для потокового мовлення і може дублювати картинку з ТБ або смартфону, у нього також є роз'єми – USB-C та HDMI.

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