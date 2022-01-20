Астроном снял гигантский астероид, пролетевший рядом с Землей (фото)

Астроном сфотографировал большой астероид шириной в один километр, когда он 18 января приблизился к Земле ближе всего за 90 лет

Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли / Фото: Virtual Telescope Project

Максимальное сближение произошло 18 января в 23:51 по Киеву – астероид 7482 прошел в 1,9 млн километрах от Земли.

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Астрофизик и руководитель проекта "Виртуальный телескоп" в Италии Джанлука Маси отследил астероид в движении, сообщает Daily Mail.

Диаметр этого астероида составляет 1 052 м. Это гораздо больше, чем самое высокое здание на Земле – Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 828 м.

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Что касается состава пород, это обычный каменистый астероид S-типа. За счет динамической съемки он виден на изображении как светлая точка, а звезды – как длинные следы.

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Астероид 7482 считается потенциально опасным астероидом. В следующий раз он снова приблизится к Земле в 2105 году.

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Чтобы показать движение астероида 7482 вокруг Земли, были сделаны не только снимки, но и анимация.

По данным NASA, в период с 20 по 28 января мимо Земли пролетят еще восемь космических объектов.

Космические агентства регулярно отслеживают более 28 тысяч известных астероидов, которые время от времени пересекают орбиту Земли.

В среднем каждые 5 тысяч лет на Землю падает камень размером футбольное поле, а каждые миллион лет — астероид, уничтожающий цивилизацию.

Телескоп из Италии заснял астероид в движении, фото virtualtelescope.eu

В попытке справиться с угрозой NASA в ноябре 2021 года отправила в космос миссию, в ходе которой космический корабль должен врезаться прямо в астероид.

Корабль будет также собирать данные в околозвездном пространстве и запишет видео столкновения с объектом. В том числе с помощью украинской камеры.

Ранее мы также писали, что летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink.