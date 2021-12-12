Небезпечні для Землі астероїди можна відстежувати онлайн

NASA представило сайт системи моніторингу за загрозливими для Землі астероїдами нового покоління

Люди можуть відстежувати ще більше астероїдів / Фото: NASA, Pixabay

Нова технологія моніторингу називається Sentry-II. Вона замінила систему Sentry, розгорнуту у 2002 році.

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Фахівці NASA розробили новий алгоритм, який точніше оцінюватиме ризик зіткнення астероїдів з Землею, пише космічне агентство.

Стара система не враховувала явище, за якого в астероїда з'являється слабкий реактивний імпульс за рахунок теплового випромінювання.

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Це явище під назвою ефект Ярковського може змінювати орбіту астероїдів. Сайт Eyes on Asteroids вже працює, NASA обіцяє постійно оновлювати дані.

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На сьогоднішній день близько 28 тис. навколоземних астероїдів було виявлено оглядовими телескопами.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли, чому астероїд не вбив крокодилів та щуроподібних предків людей.