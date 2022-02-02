Как на батуте: украинские полярники засняли забавных прыгающих пингвинов

Украинские полярники со станции Академик Вернадский засняли стаю пингвинов, которая как раз выпрыгивала из воды на берег. Как этим неповоротливым птицам удается это делать?

Пингвины могут прыгать на высоту до трех метров / Фото: Коллаж: Сегодня

На видео видно, как пингвины один за другим в прямом смысле слова вылетают из воды, подпрыгивая на несколько метров вверх!

Читайте также: Новые украинские полярники: кто вошел в состав экспедиции в Антарктиду

Реклама

Дело в том, поясняют полярники, что это на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. В воде, где они проводят 80% жизни, эти животные очень резвые и быстрые.

А тем более Субантарктические пингвины – они самые быстрые среди всех пингвинов и могут разгоняться до 36 километров в час!

Реклама

Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра!

Читайте также: Не только считают пингвинов. Чем занимаются полярники на станции "Академик Вернадский"

Наблюдая за императорским пингвинами, ученые выдвинули еще одно предположение о том, как им удается прыгать так высоко.

Реклама

Ученые обнаружили что время разгона пингвины оставляют вокруг себя много пузырьков, которые выходят не из рта, а от перьев.

Исходя из этого появилась версия, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде перед прыжком прижимают перья, выпуская пузыри на поверхность, которые действуют в качестве масла и уменьшают трение.

Ранее мы писали: