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Історичний рекорд: дитячий кліп про акул набрав 10 млрд переглядів на YouTube

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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14 січня, 08:19
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Baby Shark Dance, всесвітньо популярне відео зі співами та танцями на однойменну мегахітову дитячу пісню, побило рекорд переглядів на YouTube
Корейська дитяча пісенька побила новий світовий рекорд переглядів
Корейська дитяча пісенька побила новий світовий рекорд переглядів

Південнокорейське відео досягло 10 млрд переглядів вдень 13 січня 2022 року. Воно стало першим відео у світі, що коли-небудь долало таку позначку на YouTube.

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Пісня випередила кліп, який посів друге місце – кавер на мегахіт Луїса Фонсі та Дедді Янкі "Despacito", який набрав 7,7 млрд переглядів, пише Korea Herald.

Пісня Baby Shark, випущена у червні 2016 року в рамках серії дитячих пісень Pinkfong, стала світовим феноменом завдяки мелодії, що запам'ятовується, та захоплюючим текстам.

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"Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo", – співається в ній.

Пісня вже була занесена до Книгу рекордів Гіннеса як найвідоміше відео на YouTube, набравши 7 млрд переглядів у листопаді 2020 року, і відтоді залишається на коні 15 місяців поспіль.

Також вона потрапила у світові музичні чарти, посівши 32-е місце у Billboard Hot 100 та 6-е місце у британських офіційних чартах у 2019 році.

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У Pinkfong прокоментували рекорд, зазначивши, що 10 млрд – це величезна кількість, адже вона перевищує чисельність населення світу у 7,8 млрд людей.

Отже, всі люди, які живуть на Землі, могли бачити це відео хоча б один раз. Хоча швидше за все, величезна кількість користувачів неодноразово ставила його на повтор своїм дітям.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Telegram заблокував понад 1000 каналів на запит Apple.

Сервіс YouTube тим часом назвали одним з основних каналів дезінформації в усьому світі.

Також повідомлялося, що наприкінці 2021 року співзасновник YouTube на знак протесту "переписав" перше відео на платформі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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