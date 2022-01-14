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Исторический рекорд: детский клип про акул набрал 10 млрд просмотров на YouTube

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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14 января, 08:19
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Baby Shark Dance, всемирно популярное видео с пением и танцами на одноименную мегахитовую детскую песню, побило рекорд просмотров на YouTube
Корейская детская песенка побила новый мировой рекорд просмотров
Корейская детская песенка побила новый мировой рекорд просмотров

Южнокорейское видео достигло 10 млрд просмотров днем 13 января 2022 года. Оно стало первым видео в мире, когда-либо преодолевавшим такую отметку на YouTube.

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Песня опередила клип, занявший второе место – кавер на мегахит Луиса Фонси и Дэдди Янки "Despacito", который набрал 7,7 млрд просмотров, пишет Korea Herald.

Песня Baby Shark, выпущенная в июне 2016 года в рамках серии детских песен Pinkfong, стала мировым феноменом благодаря запоминающейся мелодии и захватывающим текстам.

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"Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo", – напевается в ней.

Песня уже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав 7 млрд просмотров в ноябре 2020 года, и с тех пор остается на коне 15 месяцев подряд.

Также она попала в мировые музыкальные чарты, заняв 32-е место в Billboard Hot 100 и 6-е место в британских официальных чартах в 2019 году.

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В Pinkfong прокомментировали рекорд, отметив, что 10 млрд – это огромное число, ведь оно превышает численность населения мира в 7,8 млрд человек.

Таким образом, все люди, живущие на Земле, могли видеть это видео хотя бы один раз. Хотя скорее всего, огромное число пользователей не раз ставило его на повтор своим детям.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple.

Сервис YouTube тем временем назвали одним из основных каналов дезинформации во всем мире.

Также сообщалось, что в конце 2021 года сооснователь YouTube в знак протеста "переписал" первое видео на платформе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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