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Співзасновник YouTube на знак протесту "переписав" перше відео на платформі

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
16 листопада, 18:23
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Один із засновників YouTube Джавед Карім змінив опис під першим відео платформи, протестуючи проти останнього рішення Google приховати лічильник дизлайків
Засновник YouTube не згоден з видаленням дизлайків
Засновник YouTube не згоден з видаленням дизлайків / Фото: Pixabay

Співзасновник YouTube та американський бізнесмен Джавед Карім висловив свою незгоду з майбутньою відмовою компанії від лічильника дизлайків.

Він зробив це, оновивши опис під першим відео сервісу Me at the zoo від 2005 року.

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"Якщо кожен ютубер згоден, що видаляти дизлайки – безглузда ідея, ймовірно, так воно і є. Спробуй ще, YouTube", – написав Карім.

Судячи з останніх коментарів під відео, багато користувачів з ним погоджуються.

Раніше компанія Google, яка купила проєкт у засновників ще 2006 року – оголосила про видалення позначок "Не подобається" з інтерфейсу під відео до кінця 2021 року

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Щоправда, остаточно він не зникне: кількість дизлайків матимуть змогу побачити автори ролика, але не користувачі сервісу.

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Що цікаво, сам ролик, у якому YouTube анонсував приховування лічильника від користувачів, набрав 14 тисяч лайків та 143 тисячі дизлайків.

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Карім і раніше критикував зміни на YouTube, використовуючи опис першого ролика на майданчику.

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Наприклад, 2013 року він негативно відгукнувся про систему коментарів, яка вимагала авторизації в Google+.

YouTube розробили та запустили колишні співробітники PayPal – Джавед Карім, Стів Чен та Чад Херлі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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