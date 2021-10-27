YouTube вводить нову функцію для зручного пошуку відео

YouTube запустив нову вкладку "Нове для вас", щоб допомогти користувачам знаходити цікавий контент. Він пропонуватиме відео, які трохи відрізняються від того, що зазвичай дивляться глядачі

Youtube запускає вкладку "Нове для вас"

Нова вкладка тепер доступна на головній сторінці YouTube на мобільних, десктопних та ТВ пристроях.

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YouTube заявляє, що ця функція допоможе користувачам знайти нових авторів та контент крім рекомендованих відео, які вони зазвичай бачать.

На новій вкладці відображається контент, який відповідає вашим уподобанням під час перегляду каналів, з якими ви раніше не стикалися.

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Він покликаний піти на крок далі, ніж списки YouTube Explore, які допомагають користувачам знаходити контент на певні теми, такі як ігри або краса, але не враховують конкретні інтереси користувачів.

YouTube зазначає, що "Нове для вас" персоналізоване для користувача і намагається знайти баланс між контентом, який, на його думку, може бути цікавим глядачеві, і контентом, який трохи відрізняється від того, що вони зазвичай дивляться, йдеться у блозі Youtube.