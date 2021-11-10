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Хейтерам на зло: Youtube прибирає лічильник дизлайків під відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 листопада, 21:11
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Youtube повідомив, що від сьогодні починає впроваджувати оновлення, покликане приховати лічильник дизлайків під відео. Сама кнопка "не подобається" залишиться на своєму місці
Youtube сховає дизлайки
Youtube сховає дизлайки / Фото: REUTERS

Компанія провела експеримент, який продемонстрував, що люди, маючи перед собою кнопку "не подобається", але без кількості дизлайків, рідше натискали на неї.

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Нововведення покликане зменшити ворожість до деяких відео, які потрапляють під масові атаки хейтерів. Особливо це стосується невеликих каналів.

Автори відео, як і раніше, зможуть знайти точні дані про кількість дизлайків у YouTube Studio разом з іншими показниками статистики. блозі компанії.

Зазначимо, що поки що дизлайки виводяться під відео:

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Раніше ми писали, що YouTube вводить нову функцію для зручного пошуку відео. Відеохостинг запустив нову вкладку "Нове для вас", щоб допомогти користувачам знаходити цікавий контент.

відеоYouTube
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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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