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YouTube назвали одним із основних каналів дезінформації у всьому світі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 13:27
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Понад 80 організацій із перевірки фактів закликали YouTube краще боротися з дезінформацією, пропонуючи допомогу у розвінчанні хибних заяв
YouTube запевнив, що бореться з фейками як може
YouTube запевнив, що бореться з фейками як може / Фото: Pixabay

YouTube є одним із основних каналів онлайн-дезінформації у всьому світі, наголошують автори заяви.

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Вони закликали платформу переконатися, що її алгоритм рекомендацій не розповсюджує активно дезінформацію серед користувачів, пише techxplore.

Відео з неправдивою інформацією з'явилися на платформі та не були видалені адмінами, особливо в неангломовних країнах, йдеться у відкритому листі до глави YouTube Сьюзан Войжитскі.

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Представник YouTube Олена Ернандес виступила на захист платформи, заявивши, що протягом багатьох років компанія вкладала значні кошти у зменшення кількості дезінформації.

Ернандес підкреслила, що на цьому шляху платформа досягла серйозного успіху, блокуючи помилковий контент.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розумна колонка від Amazon запропонувала 10-річній дівчинці вбити себе електрикою.

Також повідомлялося, що наприкінці 2021 року співзасновник YouTube на знак протесту "переписав" перше відео на платформі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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