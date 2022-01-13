Порно та авторське право: Telegram заблокував більше 1000 каналів на запит Apple

На вимогу модераторів App Store Telegram заблокував ці канали як мінімум для пристроїв на iOS.
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Серед них був заблокований канал з 2,7 млн підписників через розповсюдження порнографічних матеріалів, повідомляє Telegram Analytics.
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74% із 1010 каналів заблокували через поширення порно, 26% – через порушення авторських прав. Ці канали генерували більше 170 млн переглядів постів на добу.
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Порівнюючи кількість заблокованих каналів із лютим 2021 року, модератори месенджера зазначили, що тоді було заблоковано 1663 канали з аудиторією в 68 млн підписників.
Ці канали генерували 117 млн переглядів постів на добу. Причини блокування були тими самими.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед Новим роком Telegram додав кілька функцій.
Також Telegram захистив учасників чатів від спойлерів, як і планував. Але цей процес контролюють користувачі.