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Порно та авторське право: Telegram заблокував більше 1000 каналів на запит Apple

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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13 січня, 21:27
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Telegram на вимогу Apple заблокував понад 1010 каналів із сумарною аудиторією в 47 мільйонів передплатників
Telegram довелося заблокувати понад 1000 каналів
Telegram довелося заблокувати понад 1000 каналів

На вимогу модераторів App Store Telegram заблокував ці канали як мінімум для пристроїв на iOS.

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Серед них був заблокований канал з 2,7 млн підписників через розповсюдження порнографічних матеріалів, повідомляє Telegram Analytics.

74% із 1010 каналів заблокували через поширення порно, 26% – через порушення авторських прав. Ці канали генерували більше 170 млн переглядів постів на добу.

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Порівнюючи кількість заблокованих каналів із лютим 2021 року, модератори месенджера зазначили, що тоді було заблоковано 1663 канали з аудиторією в 68 млн підписників.

Ці канали генерували 117 млн переглядів постів на добу. Причини блокування були тими самими.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед Новим роком Telegram додав кілька функцій.

Також Telegram захистив учасників чатів від спойлерів, як і планував. Але цей процес контролюють користувачі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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