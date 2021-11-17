Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Техно

Інженери зібрали незвичайне повітряне таксі для двох пасажирів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
17 листопада, 17:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Конструктори Томас Зенкель і Майкл Кюгельген представили прототип літаючого таксі – гібридну модель літака та мультикоптера
Інженери створили незвичайне повітряне таксі з тандемним крилом
Інженери створили незвичайне повітряне таксі з тандемним крилом

Інженери створили прототип повітряного таксі з незвичайним "тандемним" крилом під назвою eMagic One. Нагадаємо, літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки у листопаді 2021 року.

Читайте також: Вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету

Реклама

Конструктори Томас Зенкель та Майкл Кюгельген представили свій стартап eMagic Aircraft та прототип апарату на Європейській виставці роторів у Кельні (Німеччина), пише New Atlas .

Вага апарату – 250 кг , максимальний злітна вага – 420 кг. Він може курсувати одну повну годину зі швидкістю 144 км/год за рахунок заряду свого подвійного двигуна.

Реклама

Дальність польоту нового апарату в 5 разів більша, ніж при тій же конструкції мультикоптера, запевняють розробники.

Велике заднє і тонке переднє крила тандемного планера, що поєднує властивості літака та вертольота, з'єднуються рейками, а на них встановлені по чотири великих пропелери.

Читайте також: Електролітач на 100 пасажирів і година польоту буде готовий до 2027 року

Реклама

У носовій частині встановлений звичайний гвинт, що рухає машину вперед під час переходу в крейсерський режим.

Наявність гнучкого шасі також дозволяє електролету використовувати традиційні злітно-посадкові смуги.

Зенкель також додав до конструкції спеціальні опори з тонкими лопатями діаметром 2,25 м.

Інженер стверджує, що кожна силова установка важить лише 5 кг з урахуванням двигуна, контролера та опори. За потужності 13 кВт кожен гвинт створює тягу 100 кг.

Читайте також: На повітряній кулі – майже у космос! Туристичні польоти розпочнуться у 2024 році

За словами Зенкеля, на початку 2020 року він протестував силову установку на залізній рамі.

Для цього розробник прив'язав себе до сидіння, підняв прототип у повітря та здійснив кілька маневрів.

"Я завжди був незадоволений "чистими" мультикоптерами, тому що вони не надто ефективні", – пояснив Зенкель.

За його словами, тандемне крило забезпечує відмінні льотні характеристики навіть при перемиканні режимів.

"Воно плавно переходить у вищу швидкість зниження при натисканні на ручку, але постійно залишається керованим", – сказав інженер.

Весною 2022 року Зенкель та Кюгельген планують протестувати переходи між режимом крейсерського польоту та вертикального зльоту-посадки, після чого розпочнуть відкриті демонстраційні польоти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Австралійський стартап Alauda Racing провів першу в історії гонку на електричних літаючих автомобілях.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти