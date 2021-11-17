Конструктори Томас Зенкель і Майкл Кюгельген представили прототип літаючого таксі – гібридну модель літака та мультикоптера

Інженери створили незвичайне повітряне таксі з тандемним крилом

Інженери створили прототип повітряного таксі з незвичайним "тандемним" крилом під назвою eMagic One. Нагадаємо, літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки у листопаді 2021 року.

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Конструктори Томас Зенкель та Майкл Кюгельген представили свій стартап eMagic Aircraft та прототип апарату на Європейській виставці роторів у Кельні (Німеччина), пише New Atlas .

Вага апарату – 250 кг , максимальний злітна вага – 420 кг. Він може курсувати одну повну годину зі швидкістю 144 км/год за рахунок заряду свого подвійного двигуна.

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Дальність польоту нового апарату в 5 разів більша, ніж при тій же конструкції мультикоптера, запевняють розробники.

Велике заднє і тонке переднє крила тандемного планера, що поєднує властивості літака та вертольота, з'єднуються рейками, а на них встановлені по чотири великих пропелери.

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У носовій частині встановлений звичайний гвинт, що рухає машину вперед під час переходу в крейсерський режим.

Наявність гнучкого шасі також дозволяє електролету використовувати традиційні злітно-посадкові смуги.

Зенкель також додав до конструкції спеціальні опори з тонкими лопатями діаметром 2,25 м.

Інженер стверджує, що кожна силова установка важить лише 5 кг з урахуванням двигуна, контролера та опори. За потужності 13 кВт кожен гвинт створює тягу 100 кг.

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За словами Зенкеля, на початку 2020 року він протестував силову установку на залізній рамі.

Для цього розробник прив'язав себе до сидіння, підняв прототип у повітря та здійснив кілька маневрів.

"Я завжди був незадоволений "чистими" мультикоптерами, тому що вони не надто ефективні", – пояснив Зенкель.

За його словами, тандемне крило забезпечує відмінні льотні характеристики навіть при перемиканні режимів.

"Воно плавно переходить у вищу швидкість зниження при натисканні на ручку, але постійно залишається керованим", – сказав інженер.

Весною 2022 року Зенкель та Кюгельген планують протестувати переходи між режимом крейсерського польоту та вертикального зльоту-посадки, після чого розпочнуть відкриті демонстраційні польоти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Австралійський стартап Alauda Racing провів першу в історії гонку на електричних літаючих автомобілях.