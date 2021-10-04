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На повітряній кулі – майже в космос! Туристичні польоти почнуться в 2024 році

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 20:40
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Американська компанія World View Enterprises розробляє систему, яка дозволить доставити людей в стратосферу на повітряній кулі, а перші комерційні польоти намічені на початок 2024 року
На повітряній кулі - майже в космос. Фото: worldview.space
На повітряній кулі - майже в космос. Фото: worldview.space

У програму буде входити політ тривалістю від шести до восьми годин, в ході якого пасажири будуть підняті на висоту не менше 30 кілометрів – це в три рази вище, ніж літають цивільні літаки! Звідси вони зможуть побачити кривизну Землі на тлі темряви космосу.

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Повністю програма туру буде займати п'ять днів. За цей час туристи відвідають різні знакові місця природної краси і культурного та історичного значення.

Один квиток в герметичну капсулу Explorer на вісім пасажирів продається за 50 тисяч доларів – значно менше, ніж коштує політ в космос у інших компаній. Наприклад, Virgin Galactic Річарда Бренсона продає квитки по 450 тисяч доларів.

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За словами представників World View, подорож в стратосферу буде досить плавною і м'якою, щоб бути безпечною для людей самого різного віку і рівня підготовки.

Зазначається, що у World View вже є замовник на перший комерційний рейс з екіпажем. Некомерційна організація Space For Humanity купила все місця для цієї дебютної місії і заповнить їх цивільними астронавтами, пише space.com.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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