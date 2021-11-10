Вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету (фото)

Мінігелікоптер Ingenuity, який належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору(NASA), здійснив п'ятнадцятий політ. Він тривав понад дві хвилини.
Про це повідомляє NASA.
Деталі польоту
"Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди", — повідомляють у NASA.
Ingenuity зробив кілька фотографій, які згодом буде передано на Землю для їх детального вивчення.
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The #MarsHelicopter успішно виконано його 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Першорядне місцезнаходження територій з вами в нашій targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOo pic.twitter.com/ZV3ZQprPnw- NASA JPL (@NASAJPL) November 8, 2021
Телескоп Габбл сфотографував туманність Око Клеопатри
NASA опублікувало фото, зроблене телескопом Габбл ще до того, як він вийшов з ладу. На ньому зображено блакитну планетарну туманність, розташовану в сузір'ї Ерідана.
Варто зазначити, що планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами — вони насправді є оболонками з гарячого газу, що виділяються червоними гігантами на пізніх стадіях їхнього життя.
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