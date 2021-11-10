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Вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
10 листопада, 01:08
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Знімки докладніше вивчатимуть співробітники NASA
Гелікоптер Ingenuity піднявся у повітря на понад 2 хвилини/Колаж: Сьогодні
Гелікоптер Ingenuity піднявся у повітря на понад 2 хвилини/Колаж: Сьогодні

Мінігелікоптер Ingenuity, який належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору(NASA), здійснив п'ятнадцятий політ. Він тривав понад дві хвилини.

Про це повідомляє NASA.

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Деталі польоту

"Марсовий гелікоптер успішно завершив свій 15-ий політ на Марсі. Він тривав 128,8 секунди", — повідомляють у NASA.

Ingenuity зробив кілька фотографій, які згодом буде передано на Землю для їх детального вивчення.

Телескоп Габбл сфотографував туманність Око Клеопатри

NASA опублікувало фото, зроблене телескопом Габбл ще до того, як він вийшов з ладу. На ньому зображено блакитну планетарну туманність, розташовану в сузір'ї Ерідана.

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Варто зазначити, що планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами — вони насправді є оболонками з гарячого газу, що виділяються червоними гігантами на пізніх стадіях їхнього життя.

Око Клеопатри. Фото: NASA
Око Клеопатри. Фото: NASA

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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