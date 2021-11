Вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету (фото)

Мінігелікоптер Ingenuity, який належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору(NASA), здійснив п'ятнадцятий політ. Він тривав понад дві хвилини.

Про це повідомляє NASA.

Ingenuity зробив кілька фотографій, які згодом буде передано на Землю для їх детального вивчення.

The #MarsHelicopter успішно виконано його 15th flight on Mars. It flew for 128.8 seconds. Першорядне місцезнаходження територій з вами в нашій targeted landing zone. Ingenuity opportunistically took images of science interest and they'll be processed soon. https://t.co/gTmZnzuVOo pic.twitter.com/ZV3ZQprPnw