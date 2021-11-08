Електролітак на 100 пасажирів та годину польоту буде готовий до 2027 року

Цілком електричний літак, здатний перевозити 100 чоловік, може бути представлений вже через шість років! Дальність польоту електролітака складе понад 700 км

Електролітак обіцяють представити в 2027 році / Фото: REUTERS

Американський стартап Wright Electric Inc. планує переобладнати звичайні літаки, встановлюючи на них електродвигуни з нульовим рівнем викидів.

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Першим випробуваним стане середньорозмірний літак BAe 146 компанії British Aerospace. Його чотири реактивні двигуни будуть замінені на електричні.

План компанії полягає в тому, щоб унеможливити всі викиди при польотах на відстань менше 1287 км.

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"Електродвигуни та контролери двигунів Wright Electric дуже потужні та універсальні. Крім аерокосмічної промисловості, силова установка Wright Electric може використовуватися в інших галузях, включаючи морське та транспортне машинобудування, та сумісна з будь-яким джерелом палива", – йдеться на сайті стартапу.

Концепт електролітака. Фото: Wright Electric

Компанія обіцяє, що нові літаки будуть на 75% легшими і на 50% меншими за розміром, при цьому їх можна буде адаптувати до кількох джерел палива, пише interestingengineering.com.

Нові електричні літаки матимуть дальність польоту близько однієї години або 740 км. Для порівняння, на ньому можна буде злітати з Києва до Львова чи Одеси.

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До речі, авіаційна промисловість виробляє близько двох відсотків усіх викидів вуглекислого газу у світі.

За даними Air Transport Action Group, на авіацію припадає 12 відсотків викидів CO2 від усіх транспортних джерел порівняно з 74% від автомобільного транспорту.

У 2018 році в усьому світі в результаті польотів було викинуто 895 мільйонів тонн CO2. У всьому світі люди викидають понад 42 мільярди тонн CO2.

До речі, ми раніше писали, що літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки.