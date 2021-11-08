Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шеыва - тренер в Італії! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Техно

Електролітак на 100 пасажирів та годину польоту буде готовий до 2027 року

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 07:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цілком електричний літак, здатний перевозити 100 чоловік, може бути представлений вже через шість років! Дальність польоту електролітака складе понад 700 км
Електролітак обіцяють представити в 2027 році
Електролітак обіцяють представити в 2027 році / Фото: REUTERS

Американський стартап Wright Electric Inc. планує переобладнати звичайні літаки, встановлюючи на них електродвигуни з нульовим рівнем викидів.

Читайте також: Майбутнє вже тут: в Австралії провели першу гонку на автомобілях, що літають

Реклама

Першим випробуваним стане середньорозмірний літак BAe 146 компанії British Aerospace. Його чотири реактивні двигуни будуть замінені на електричні.

План компанії полягає в тому, щоб унеможливити всі викиди при польотах на відстань менше 1287 км.

Реклама

"Електродвигуни та контролери двигунів Wright Electric дуже потужні та універсальні.

Крім аерокосмічної промисловості, силова установка Wright Electric може використовуватися в інших галузях, включаючи морське та транспортне машинобудування, та сумісна з будь-яким джерелом палива", – йдеться на сайті стартапу.

Концепт електролітака. Фото: Wright Electric

Компанія обіцяє, що нові літаки будуть на 75% легшими і на 50% меншими за розміром, при цьому їх можна буде адаптувати до кількох джерел палива, пише interestingengineering.com.

Нові електричні літаки матимуть дальність польоту близько однієї години або 740 км. Для порівняння, на ньому можна буде злітати з Києва до Львова чи Одеси.

Реклама

До речі, авіаційна промисловість виробляє близько двох відсотків усіх викидів вуглекислого газу у світі.

За даними Air Transport Action Group, на авіацію припадає 12 відсотків викидів CO2 від усіх транспортних джерел порівняно з 74% від автомобільного транспорту.

У 2018 році в усьому світі в результаті польотів було викинуто 895 мільйонів тонн CO2. У всьому світі люди викидають понад 42 мільярди тонн CO2.

До речі, ми раніше писали, що літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти