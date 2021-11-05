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Майбутнє вже тут: в Австралії провели першу гонку на автомобілях, що літають

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 12:20
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Австралійський стартап Alauda Racing провів першу в історії гонку на своїх електричних автомобілях Airspeeder. Аеромобілі змагалися у дисципліні драг-рейсинг
В Австралії провели драг-рейсинг на літаючих автомобілях
В Австралії провели драг-рейсинг на літаючих автомобілях / Фото: Twitter

Два літаючі автомобілі, більше схожі на дрон, змагалися у швидкості в пустелі Австралії. До речі, раніше ми писали, що літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки.

Пілотований MK3 Speeder Airspeeder важить 100 кг і оснащений електричною трансмісією потужністю 96 кВт, що дозволяє розвивати максимальну швидкість до 201 км/год.

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Компанія також працює над MK4, своїм першим гоночним автомобілем, що пілотується людиною, який має дебютувати наступного року.

Під час презентації своїх прототипів у червні цього року компанія оголосила, що цього року розпочне серію дистанційних перегонів під назвою EXA, а потім 2022 року запустить пілотну гоночну серію eVTOL Grand Prix.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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