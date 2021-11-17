Конструкторы Томас Зенкель и Майкл Кюгельген представили прототип летающего такси – гибридную модель самолета и мультикоптера

Инженеры создали необычное летающее такси с тандемным крылом

Инженеры создали прототип воздушного такси с необычным "тандемным" крылом под названием eMagic One. Напомним, летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности в ноябре 2021 года.

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Конструкторы Томас Зенкель и Майкл Кюгельген представили свой стартап eMagic Aircraft и прототип аппарата на Европейской выставке роторов в Кельне (Германия), пишет New Atlas.

Вес аппарата — 250 кг, максимальный взлетный вес — 420 кг. Он может курсировать один полный час со скоростью 144 км/ч за счет заряда своего двойного двигателя.

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Дальность полета нового аппарата в 5 раз больше, чем при той же самой конструкции мультикоптера, заверяют разработчики.

Большое заднее и тонкое переднее крылья тандемного планера, объединяющего свойства самолета и вертолета, соединяются рельсами, а на них установлены по четыре крупных пропеллера.

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В носовой части установлен обычный винт, двигающий машину вперед при переходе в крейсерский режим.

Наличие гибкого шасси также позволяет электролету использовать традиционные взлетно-посадочные полосы.

Зенкель также добавил в конструкцию специальные опоры с тонкими лопастями диаметром 2,25 м.

Инженер утверждает, что каждая силовая установка весит всего 5 кг с учетом двигателя, контроллера и опоры. При мощности 13 кВт каждый винт создает тягу в 100 кг.

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По словам Зенкеля, в начале 2020 года он протестировал силовую установку на стальной раме.

Для этого разработчик привязал себя к сидению, поднял прототип в воздух и совершил несколько маневров.

"Я всегда был недоволен "чистыми" мультикоптерами, потому что они не слишком эффективны", – пояснил Зенкель.

По его словам, тандемное крыло обеспечивает отличные летные характеристики даже при переключении режимов.

"Оно плавно переходит в более высокую скорость снижения при нажатии на ручку, но все время остается управляемым", – сказал инженер.

Весной 2022 года Зенкель и Кюгельген планируют протестировать переходы между режимом крейсерского полета и вертикального взлета-посадки, после чего начнут открытые демонстрационные полеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Австралийский стартап Alauda Racing провел первую в истории гонку на электрических летающих автомобилях.