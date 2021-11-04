Літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки

Японська компанія SkyDrive повідомила, що отримала сертифікат безпеки від Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.

Літаючий автомобіль SD-03 отримав сертифікат безпеки. Фото: skydrive2020.com

SkyDrive вперше представив прототип літаючого автомобіля в 2018 році, а минулого року він успішно провів свій перший пілотований випробувальний політ.

Остання версія літаючого автомобіля SkyDrive називається SD-03. Він обладнаний вісьмома пропелерами та розвиває максимальну швидкість 48 км/год для поїздок тривалістю до 10 хвилин.

Реклама

Як виглядає SD-03

Сертифікат безпеки підтверджує, що конструкція, міцність та характеристики відповідають необхідним вимогам безпеки та захисту навколишнього середовища.

Реклама

На цей момент вантажні дрони компанії, які можуть мати корисне навантаження понад 30 кг, вже використовуються на робочих майданчиках в Японії. А до 2025 року SkyDrive має намір запустити службу літаючих таксі, повідомляється на сайті організації.