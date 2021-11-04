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Літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 листопада, 07:11
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Японська компанія SkyDrive повідомила, що отримала сертифікат безпеки від Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.
Літаючий автомобіль SD-03 отримав сертифікат безпеки. Фото: skydrive2020.com
Літаючий автомобіль SD-03 отримав сертифікат безпеки. Фото: skydrive2020.com

SkyDrive вперше представив прототип літаючого автомобіля в 2018 році, а минулого року він успішно провів свій перший пілотований випробувальний політ.

Остання версія літаючого автомобіля SkyDrive називається SD-03. Він обладнаний вісьмома пропелерами та розвиває максимальну швидкість 48 км/год для поїздок тривалістю до 10 хвилин.

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Як виглядає SD-03

Сертифікат безпеки підтверджує, що конструкція, міцність та характеристики відповідають необхідним вимогам безпеки та захисту навколишнього середовища.

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На цей момент вантажні дрони компанії, які можуть мати корисне навантаження понад 30 кг, вже використовуються на робочих майданчиках в Японії. А до 2025 року SkyDrive має намір запустити службу літаючих таксі, повідомляється на сайті організації.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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