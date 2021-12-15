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Hubble незадовго до Різдва показав "ангела" у небі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 17:40
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Instagram телескопа Hubble нагадав передплатникам про "снігового ангела", якого нагадує область зіркоутворення, виявлена ним 10 років тому
Зіркове утворення у вигляді ангела знаходиться в ізольованій частині Чумацького шляху
Зіркове утворення у вигляді ангела знаходиться в ізольованій частині Чумацького шляху

Після того, як телескоп показав струмені світла в космосі, що складаються в небесний світловий меч, він нагадав, що в небі є ще й "ангели".

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Це область зіркоутворення під назвою S106, яка знаходиться на відстані близько 2 тис. світлових років від нас, повідомляє NASA Hubble.

Не дуже віддалена від Землі та Сонця, S106 ховається у відносно ізольованій частині Чумацького Шляху.

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Зображення цікаве тим, що тягнеться на кілька світлових років, відзначається також у пості телескопа.

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Раніше Hubble зняв одним знімком унікальну галактику і заразом зірку з шипами в іншій частині космосу.

Тим часом вчені запропонували повернути Плутону статус планети, але тоді його доведеться видати і Місяцю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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