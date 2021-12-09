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Струмені світла в космосі: Hubble показав небесний світловий меч

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 16:09
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Телескоп NASA Hubble зняв невеликі ділянки туманностей, пов'язані з молодими зірками, які випускають потоки світла в космос
Вчені показали справжній світловий меч
Вчені показали справжній світловий меч

Вчені показали, як виглядає "небесний світловий меч", чи об'єкт Хербіга-Аро у молекулярних хмарах Оріону B.

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Такі небесні тіла утворюються, коли новонароджена зірка запускає в космос струмені газу, пояснюється на сторінці обсерваторії NASA Hubble у Instagram.

Випущені зіркою потоки вступають у взаємодію із зовнішнім пилом і газом на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду, і виходить чарівне видовище.

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"Небесні мечі" насправді є невеликими ділянками туманностей поряд із молодими зірками.

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Знятий об'єкт, розташований на відстані 1350 світлових років від Землі, отримав Ім'я HH24.

Нагадаємо, раніше SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дірок та пульсарів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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