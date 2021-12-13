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Вчені запропонували призначити планетою не тільки Плутон, а й Місяць

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 16:40
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Плутон і супутник Землі слід класифікувати як планети, незважаючи на побоювання, що нинішнє визначення планети "коріниться у фольклор і астрологію", заявили дослідники
Плутон може знову стати планетою
Плутон може знову стати планетою / Фото: Wikipedia

Найкращим визначенням того, якою має бути планета, є те, чи була вона будь-коли геологічно активною, вирішили вчені.

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Раніше вважалося, що планетою є лише той об'єкт, який виявився найбільшою гравітаційною силою на своїй орбіті, пише Daily Mail.

Плутон втратив свій статус 2006 року через те, що ділить свою орбіту із замороженими газами та об'єктами в поясі Койпера, крім того, на нього впливає гравітація Нептун.

Наразі вчені вважають, що Міжнародному астрономічному союзу слід переглянути свої вимоги, оскільки це було поспішним.

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Водночас, якщо питання буде лише у геологічній активності, планетами стануть всі місяці Сонячної системи та навіть астероїди.

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Автори дослідження наголошують, що ідея про те, що місяця не є планетами, прийшла з астрології та телеології 1800-х років.

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Нагадаємо, раніше вчені вигадали нові теорії, чому Марс втратив воду на своїй поверхні.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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