Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Техно

Приховала свою пару: Hubble зняв унікальну галактику і заразом зірку зі шпичаками

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 06:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий телескоп NASA Hubble сфотографував галактику під назвою NGC 1317 у 50 млн світлових років від Землі
Телескоп знову зробив незвичайний знімок у космосі
Телескоп знову зробив незвичайний знімок у космосі / Фото: Getty Images, ESA

На знімку знята не тільки галактика в Сузір'ї Печі, а й дві інші яскраві точки, що перебувають або в Чумацькому шляху, або дуже далеко навіть від NGC 1317.

Читайте також: Отримали "крила": Безос та Бренсон офіційно стали астронавтами

Реклама

Фотографія була опублікована на офіційній сторінці Європейського космічного агентства у соціальній мережі Instagram.

Ця галактика – парна, пояснює агентство, але більший сусід NGC 1317 – NGC 1316 – перебуває поза зором Hubble.

Реклама

Читайте також: Струмені світла в космосі: Hubble показав небесний світловий меч

Що цікаво, знята галактика супроводжується на зображенні двох об'єктів з дуже різних частин Всесвіту.

Телескоп Hubble упіймав у кадр відразу три цікаві об'єкти
Телескоп Hubble упіймав у кадр відразу три цікаві об'єкти / Фото: Getty Images

Реклама

Наприклад, яскрава крапка, оточена хрестоподібним візерунком, – це зірка з нашої галактики, оточена дифракційними шпичаками.

Читайте також: Метелик, що формує планети: телескоп зняв ультратонку туманність-хамелеон

Водночас більш червона видовжена пляма – далека галактика, що лежить далеко поза NGC 1317.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували присвоїти статус планети не тільки Плутону, а й усім місяцям Сонячної системи.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти