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Метелик, що формує планети: телескоп зняв ультратонку туманність-хамелеон

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 15:37
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Астрономи показали Інфрачервону туманність Хамелеон, яку зміг сфотографувати телескоп Gemini South
Астрономи змогли зробити знімок туманності, що ще формує планети
Астрономи змогли зробити знімок туманності, що ще формує планети

Цей захоплюючий тонкий об'єкт складається з газу, і він ніби воно готовий вилетіти за межі екрана.

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У центрі цієї прозорої туманності захований її двигун туманності – зірка малої маси, менше Сонця, передає Phys.org.

Молода холодна зірка випускає потоки газу, що швидко рухається, вони проклали тунель у міжзоряній хмарі.

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Інфрачервоне та видиме світло, що випромінюється зіркою, проходить цим тунелем і розсіюється від його стін.

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Іноді у туманності спалахують яскраво-червоні об'єкти: це частина швидкого потоку газу спалахує після зіткнення з повільним газом.

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Астрономи припустили, що темна смуга у центрі туманності – це навколозірковий диск – резервуар газу та пилу навколо зірки. У ньому накопичуються матеріали для побудови планет.

Інфрачервона туманність Хамелеон знаходиться всередині більшої темної хмари Хамелеон I, яка межує з темними хмарами Хамелеон II та Хамелеон III.

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Разом вони становлять велику область зіркоутворення, що займає майже все сузір'я Хамелеона на південному небі.

Нагадаємо, раніше NASA запропонувало запускати в космос лазери та пояснило, навіщо вони потрібні.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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