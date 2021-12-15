Hubble незадолго до Рождества показал "ангела" в небе

Instagram телескопа Hubble напомнил подписчикам о "снежном ангеле", которую напоминает область звездообразования, обнаруженная им 10 лет назад

Звездное образование в виде ангела находится в изолированной части Млечного пути

После того, как телескоп показал струи света в космосе, складывающиеся в небесный световой меч, он напомнил, что в небе есть еще и "ангелы".

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Это область звездообразования под названием S106, которая находится на расстоянии около 2 тыс. световых лет от нас, сообщает NASA Hubble.

Не очень удаленная от Земли и Солнца, S106 прячется в относительно изолированной части Млечного Пути.

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Изображение интересно тем, что простирается на несколько световых лет, отмечается также в посте телескопа.

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Ранее Hubble снял одним снимком уникальную галактику и заодно звезду с шипами в другой части космоса.

Тем временем ученые предложили вернуть Плутону статус планеты, но тогда его придется выдать и Луне.