Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Техно

Hubble незадолго до Рождества показал "ангела" в небе

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 17:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Instagram телескопа Hubble напомнил подписчикам о "снежном ангеле", которую напоминает область звездообразования, обнаруженная им 10 лет назад
Звездное образование в виде ангела находится в изолированной части Млечного пути
Звездное образование в виде ангела находится в изолированной части Млечного пути

После того, как телескоп показал струи света в космосе, складывающиеся в небесный световой меч, он напомнил, что в небе есть еще и "ангелы".

Читайте также: Новая загадка Вселенной: найдена звезда-тяжеловес в 400 раз моложе Солнца

Реклама

Это область звездообразования под названием S106, которая находится на расстоянии около 2 тыс. световых лет от нас, сообщает NASA Hubble.

Не очень удаленная от Земли и Солнца, S106 прячется в относительно изолированной части Млечного Пути.

Реклама

Изображение интересно тем, что простирается на несколько световых лет, отмечается также в посте телескопа.

Читайте также: Бабочка, формирующая планеты: телескоп снял ультратонкую туманность-хамелеон

Реклама

Ранее Hubble снял одним снимком уникальную галактику и заодно звезду с шипами в другой части космоса.

Тем временем ученые предложили вернуть Плутону статус планеты, но тогда его придется выдать и Луне.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять