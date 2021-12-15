Hubble незадолго до Рождества показал "ангела" в небе

После того, как телескоп показал струи света в космосе, складывающиеся в небесный световой меч, он напомнил, что в небе есть еще и "ангелы".
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Это область звездообразования под названием S106, которая находится на расстоянии около 2 тыс. световых лет от нас, сообщает NASA Hubble.
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Не очень удаленная от Земли и Солнца, S106 прячется в относительно изолированной части Млечного Пути.
Изображение интересно тем, что простирается на несколько световых лет, отмечается также в посте телескопа.
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Ранее Hubble снял одним снимком уникальную галактику и заодно звезду с шипами в другой части космоса.
Тем временем ученые предложили вернуть Плутону статус планеты, но тогда его придется выдать и Луне.