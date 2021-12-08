Нова загадка Всесвіту: знайдена зірка-важковаговик у 400 разів молодша за Сонце

Зірка Бекрукс чи Мімоза виявилася найважчою серед тисяч зірок, вік яких знають вчені. Їй лише 11 мільйонів років

Зірка в сузір'ї Південного Хреста виявилася справжнім важкоатлетом / Фото: Wikipedia

Яскраво-синій гігант у 14,5 разів важче Сонце знаходиться в сузір'ї Південного Хреста, але дуже молодим порівняно з нашою зіркою.

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Дослідження про новий метод підрахунку віку зірок було опубліковане в журналі Nature Astronomy. Daily Mail .

Для порівняння, вік Сонця становить близько 4,5 мільярда років, його маса – більше 330 тис. земних. Вимірявши вік Бекрукса, вчені дійшли висновку, що він у 400 разів молодший.

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Зірка віком у 11 мільйонів років є найважчою із тисяч зірок, вік яких уже визначено астрономами.

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Дослідники сподіваються, що їхні результати дозволять по-новому поглянути на те, як зірки живуть і вмирають, і як вони впливають на хімічну еволюцію галактики.

Нагадаємо, раніше фотограф зробив унікальні знімки Сонця з Флориди до США.