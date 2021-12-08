Нова загадка Всесвіту: знайдена зірка-важковаговик у 400 разів молодша за Сонце

Яскраво-синій гігант у 14,5 разів важче Сонце знаходиться в сузір'ї Південного Хреста, але дуже молодим порівняно з нашою зіркою.
Читайте також: Унікальна галактика: Hubble показав зоряний вир у сузір'ї Тукан
Дослідження про новий метод підрахунку віку зірок було опубліковане в журналі Nature Astronomy. Daily Mail .
Для порівняння, вік Сонця становить близько 4,5 мільярда років, його маса – більше 330 тис. земних. Вимірявши вік Бекрукса, вчені дійшли висновку, що він у 400 разів молодший.
Читайте також: Астронавти МКС зняли повне сонячне затемнення
Зірка віком у 11 мільйонів років є найважчою із тисяч зірок, вік яких уже визначено астрономами.
Дослідники сподіваються, що їхні результати дозволять по-новому поглянути на те, як зірки живуть і вмирають, і як вони впливають на хімічну еволюцію галактики.
Нагадаємо, раніше фотограф зробив унікальні знімки Сонця з Флориди до США.