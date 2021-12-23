Розумний годинник від Google: у мережі з'явилися фото та характеристики

У мережу просочилися зображення розумного годинника від Google – Google Pixel Watch: судячи з усього, вони отримають круглий корпус і сенсорний екран із закругленими краями

У мережу злили нові фото Google Pixel Watch / Фото: 9to5google, FPT

Годинник отримає операційну систему Wear OS 3, ексклюзивну для носія, і підтримку персонального помічника Google Assistant.

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Останній зможе розуміти голосові запити та виконувати завдання в автономному режимі без підключення до мережі, пише 9to5google.

Сам Google Assistant нового покоління не займатиме весь екран: під час голосового запиту в нижній частині відображатиметься чотириколірна дуга.

Помічник відрізняє те, що він оброблятиме мову безпосередньо на пристрої, а не через сервер Google, а це вимагатиме чіпа нового покоління.

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Користувач зможе фільтрувати галерею в Google Фото, використовуючи тільки голос, водночас налаштовувати параметри телефону помічник зможе повністю в автономному режимі.

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Швидше за все, розумний годинник працюватиме на процесорі Samsung Exynos. Очікується, що Google Pixel Watch з'явиться у продажу в 2022 році.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Google почав розробляти свій розумний годинник під кодовою назвою Rohan.