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Погані новини для Ілона Маска: багаторазова ракета Neutron наздоганяє Falcon

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 20:32
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Rocket Lab розповів деталі про ракету середнього класу, яка зможе конкурувати за космос зі Space X
Нова ракета повертатиметься після запуску на стартовий майданчик
Нова ракета повертатиметься після запуску на стартовий майданчик / Фото: Rocket Lab

Генеральний директор компанії Пітер Бек поділився деталями проекту, розповівши, що ракета Neutron буде досить незвичайною і її можна використовувати багато разів.

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Ракета складається з двох ступенів та носового блоку. Основна конструкція буде надрукована з вуглеволокна на 3D-принтері за власною технологією, пише Rocket Lab .

Такий матеріал дозволить заощадити масу носія, йдеться у презентації.

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Унікальність Neutron у тому, що перший ступінь ракети не сідатиме на баржу в океані, а повернеться після запуску на стартовий майданчик.

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Це заощадить гроші на транспортування та дозволить зробити наступний запуск швидше . Сам стартовий майданчик буде простий і не вимагатиме дорогої інфраструктури навколо.

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Neuron може виявитися прямим конкурентом ракет Ілона Маска
Neuron може виявитися прямим конкурентом ракет Ілона Маска / Фото: Rocket Lab

Також у Neutron не буде обтічника, що скидається: другий ступінь ховається всередині першого, а обтічник стане частиною носія.

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Гендиректор компанії розповів про основних характеристиках ракети:

  • висота – 40 м
  • діаметр першого ступеня – 7 м
  • діаметр обтічника – 5 м
  • маса носія при запуску: 480 т

Перший ступінь матиме сім нових двигунів Archimedes, спеціально розроблюваних для Neutron, а друга – один такий двигун.

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Окремі запчастини ракети також надрукують на 3D-принтер. Neutron, як обіцяють розробники, буде екологічним, працюючи на метану з киснем.

Перші вогневі випробування Archimedes, за даними ЗМІ, пройдуть 2022 року. Це може зробити нову ракету прямим конкурентом Falcon 9 компанії SpaceX.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск попередив, що SpaceX може загрожувати банкрутство .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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