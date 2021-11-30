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У мережі показали новий смартфон-розкладачку від Huawei

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 11:35
В закладинки
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Телефон буде використовувати просту шарнірну конструкцію і, швидше за все, зможе працювати лише на 4G
У мережі показали майбутню розкладачку Huawei Mate V
У мережі показали майбутню розкладачку Huawei Mate V

Компанія Huawei, незважаючи на складнощі у зв'язку із заборонами США, вже працює над новим смартфоном.

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Цей пристрій може мати фліп-дизайн, як у Motorola RAZR та Samsung Galaxy Z Flip , пише gizmochina .

Нова розкладачка матиме шарнірну конструкцію наступного покоління – вона використовує менше деталей, що знизить ціну і підвищить надійність.

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Згідно з звітом Weibo, Huawei використовуватиме чіпсет Kirin 9000 та петлі нового покоління від Zhaoli Technology, що розробляються вже досить давно.

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Смартфон Huawei буде невеликий. Він надійшов у масове виробництво з початку 2021 року, бо запуск може бути вже близько.

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Майбутній складний смартфон-розкладачка може називатися Huawei Mate V, але ця назва ще не підтверджена.

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Ймовірно, це буде модель тільки для 4G через санкції, введені США стосовно компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно використовувати пам'ять iPhone та iCloud для зберігання інформації.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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