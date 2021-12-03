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Здивувався сам собі: робот-гуманоїд навчився людським емоціям

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
3 грудня, 15:56
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Британська компанія Engineered Arts розробила гуманоїдного робота, який максимально реалістично відображає людську міміку
Робот показав здивування, страх і радість за лічені секунди
Робот показав здивування, страх і радість за лічені секунди

Просунутий гуманоїд Ameca є платформою для тестування робототехнічні технології.

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Робот рухає руками, і за лічені секунди демонструє шквал виразів обличь.

Гуманоїд на відео дивується плавності власних рухів рук та пальців, перш ніж подивитися в камеру.

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Дослідники працюють над тим, щоб зробити гуманоїдів більш інтерактивними, навчаючи їх невербальному спілкуванню.

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При цьому Ameca все ще не може ходити : його нижня половина практично не функціонує, але рано чи пізно він встане на ноги.

У майбутньому Engineered Arts планує здати робота в оренду для проведення виставок чи дискусій на ТВ-шоу.

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Ameca буде представлений виставці CES 2022 у січні 2022 року.

Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з пазурами , щоб хапатися за предмети та гілки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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