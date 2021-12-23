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Samsung відмовиться від Android: коли це станеться

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 14:25
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Компанія Samsung планує перевести смартфони та інші пристрої на операційну систему Google Fuchsia, щоправда, це займе деякий час
Нова операційна система з'явиться у пристроях Samsung
Нова операційна система з'явиться у пристроях Samsung

Перехід на нову операційну систему підтвердили одразу два джерела – аналітик Дохен Кім та Leaker Ice Universe.

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Експерти уточнюють, що перехід на Google Fuchsia дійсно планується, але це не відбудеться миттєво – процес займе кілька років, пише phonearena.

Google працює над операційною системою Fuchsia з відкритим вихідним кодом з 2016 року, а з 2018 – планує перенесення на неї пристроїв Android та Chrome, зокрема і смартфонів Pixel.

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Наприкінці травня 2021 року розумний дисплей Nest Hub Перше покоління вже отримав оновлення для платформи.

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Операційна система призначена для широкого спектру пристроїв і пропонує безліч переваг у порівнянні з Android, наприклад, простоту оновлення.

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Участь Samsung у цій ОС стала очевидною, коли певний час тому компанія почала робити свій внесок у її розробку.

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Нагадаємо, раніше в мережу злили фотографії розумного годинника від Google та розкрили їхні майбутні характеристики.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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