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У мережу злили Galaxy A53: чим він буде цікавий

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 06:42
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Майбутній смартфон Samsung Galaxy A53 засвітився в базі синтетичних тестів Geekbench, що розкрило низку його характеристик
Майбутній смартфон буде без роз'єму для навушників
Майбутній смартфон буде без роз'єму для навушників

Смартфон працюватиме на новому чіпі Exynos 1200 з графічним процесором Mali-G68 та отримає ОС Android 12

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Очікується, що Samsung представить Galaxy A53 у першому кварталі 2022 року, повідомляє gizmochina.

Судячи з усього, новий смартфон додадуть 8 ГБ оперативної пам'яті, 6,5-дюймовий перфорований AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц.

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Також Galaxy A53 отримає основну камеру на 64 Мп та батарею ємністю 5 тис. мА*год, але не отримає роз'єм для навушників – ним пожертвували заради тонкого дизайну.

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Товщина пристрою складе 8,14 мм, а загальний дизайн буде аналогічним до A52. Він, найімовірніше, з'явиться у таких кольорах, як білий, чорний, блакитний та помаранчевий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яким буде планшет Galaxy Tab A8 2021.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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