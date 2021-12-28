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Xiaomi випустить розкладний смартфон із подвійною селфі-камерою: яким він буде

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 17:57
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Xiaomi подала заявку на патент на смартфон з екраном, що розкладається, і подвійною камерою на маленькому екрані
Xiaomi випустить альтернативу дорогим розкладачкам від Samsung та Huawei
Xiaomi випустить альтернативу дорогим розкладачкам від Samsung та Huawei / Фото: Pixabay

Поки що ринок смартфонів зі складним екраном належить Samsung та Huawei на 99%, але Xiaomi явно вирішив кинути виклик двом брендам.

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Компанія подала заявку на патент на улаштування в Китайській національній асоціації інтелектуальної власності, пише gizchina.

Мобільний телефон своєю вертикальною конструкцією, що складається, аналогічний Samsung Galaxy Z Flip 3 та мобільному телефону Huawei P50 Pocket.

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На задній панелі телефону розташовані дві камери та невеликий дисплей. Водночас компанія додала отвір на внутрішній екран для подвійної фронтальної камери.

Внизу знаходиться слот для SIM-картки, інтерфейс USB-C та грати динаміка. Нарешті, праворуч знаходяться кнопка включення та гойдалки регулювання гучності.

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Дата виходу майбутнього смартфону поки невідома, але, скоріш за все, його презентують не раніше 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Xiaomi з 200-мегапіксельною камерою може виникнути до кінця 2021 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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