Xiaomi випустить розкладний смартфон із подвійною селфі-камерою: яким він буде

Xiaomi подала заявку на патент на смартфон з екраном, що розкладається, і подвійною камерою на маленькому екрані

Xiaomi випустить альтернативу дорогим розкладачкам від Samsung та Huawei / Фото: Pixabay

Поки що ринок смартфонів зі складним екраном належить Samsung та Huawei на 99%, але Xiaomi явно вирішив кинути виклик двом брендам.

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Компанія подала заявку на патент на улаштування в Китайській національній асоціації інтелектуальної власності, пише gizchina.

Мобільний телефон своєю вертикальною конструкцією, що складається, аналогічний Samsung Galaxy Z Flip 3 та мобільному телефону Huawei P50 Pocket.

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На задній панелі телефону розташовані дві камери та невеликий дисплей. Водночас компанія додала отвір на внутрішній екран для подвійної фронтальної камери.

Внизу знаходиться слот для SIM-картки, інтерфейс USB-C та грати динаміка. Нарешті, праворуч знаходяться кнопка включення та гойдалки регулювання гучності.

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Дата виходу майбутнього смартфону поки невідома, але, скоріш за все, його презентують не раніше 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Xiaomi з 200-мегапіксельною камерою може виникнути до кінця 2021 року.