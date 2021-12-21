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Чіткі фото у темряві: Sony створила нові датчики камер для смартфонів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 18:56
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Sony розробила нову технологію датчиків для камер, яка обіцяє змінити світ смартфонів та фотоапаратів
Камери отримають нові датчики для зйомок у темряві
Камери отримають нові датчики для зйомок у темряві / Фото: Pixabay

Компанія зробила першу у світі багатошарову CMOS-матрицю для камер нового покоління, яку можуть використовувати у своїх гаджетах Apple, Samsung та Xiaomi.

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Система поглинає приблизно вдвічі більше світла, розширює динамічний діапазон та знижує рівень шуму, пише engadget.

Завдяки новій технології сенсори смартфонів стануть ще менше, але водночас зніматимуть набагато краще. Новий датчик зможе точніше інтерпретувати світлову інформацію у темряві.

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Технологія стане в нагоді при зйомці в умовах поганого освітлення, наприклад, вночі або у закритих приміщеннях спеціального світла.

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Готова картинка буде більш яскравою та насиченою, але без ефекту "замиленого фото".

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Нагадаємо, раніше з'явився спеціальний USB-кабель, який заблокує ноутбук від злодіїв та поліції.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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