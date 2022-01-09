Доставив дефібрилятор: дрон вперше в історії врятував життя пацієнту із зупинкою серця

Вперше в історії медицини дрон відіграв вирішальну роль у порятунку життя під час раптової зупинки серця

Дрон урятував життя чоловіка, доставивши йому дефібрилятор / Фото: Everdrone

У шведському містечку Тролльхеттан у грудні 2021 року автономний дрон Everdrone доставив дефібрилятор, який допоміг врятувати життя 71-річному чоловікові.

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Час від сигналу тривоги до того, як AED був благополучно доставлений до порога місця події, становив трохи більше трьох хвилин, пише everdrone.

Подія сталася вранці 9 грудня: чоловік розгрібав сніг на під'їзній доріжці, коли в нього сталася зупинка серця.

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Повз проїжджав лікар Мустафа Алі, який зробив виклик екстреної служби, вже буквально за три хвилини над ним з'явився дрон із дефібрилятором.

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Після надання першої допомоги на місці пацієнта було доставлено до лікарні, і сьогодні він повністю одужав.

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Контекст.