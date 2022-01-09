Доставив дефібрилятор: дрон вперше в історії врятував життя пацієнту із зупинкою серця

У шведському містечку Тролльхеттан у грудні 2021 року автономний дрон Everdrone доставив дефібрилятор, який допоміг врятувати життя 71-річному чоловікові.
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Час від сигналу тривоги до того, як AED був благополучно доставлений до порога місця події, становив трохи більше трьох хвилин, пише everdrone.
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Подія сталася вранці 9 грудня: чоловік розгрібав сніг на під'їзній доріжці, коли в нього сталася зупинка серця.
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Повз проїжджав лікар Мустафа Алі, який зробив виклик екстреної служби, вже буквально за три хвилини над ним з'явився дрон із дефібрилятором.
Після надання першої допомоги на місці пацієнта було доставлено до лікарні, і сьогодні він повністю одужав.
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Контекст.
- Раніше ми писали про те, що перший у світі дрон з лазерною зброєю випробували у Туреччині.
- Крім того, вчені створили дрона-сокола з пазурами, щоб хапати предмети та гілки.