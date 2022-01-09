Доставил дефибриллятор: дрон впервые в истории спас жизнь пациенту с остановкой сердца

Впервые в истории медицины дрон сыграл решающую роль в спасении жизни во время внезапной остановки сердца

Дрон спас жизнь мужчины, доставив ему дефибриллятор / Фото: Everdrone

В шведском городке Тролльхеттан в декабре 2021 года автономный дрон Everdrone доставил дефибриллятор, который помог спасти жизнь 71-летнему мужчине.

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Время от сигнала тревоги до того, как AED был благополучно доставлен к порогу места происшествия, составило чуть более трех минут, пишет everdrone.

Событие произошло утром 9 декабря: мужчина разгребал снег на подъездной дорожке, когда у него произошла остановка сердца.

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Мимо проезжал доктор Мустафа Али, который сделал вызов экстренной службы, уже буквально через три минуты над ним появился дрон с дефибриллятором.

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После оказания первой помощи на месте пациент был доставлен в больницу, и сегодня он полностью выздоровел.

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Контекст.