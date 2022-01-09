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Доставил дефибриллятор: дрон впервые в истории спас жизнь пациенту с остановкой сердца

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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9 января, 10:37
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Впервые в истории медицины дрон сыграл решающую роль в спасении жизни во время внезапной остановки сердца
Дрон спас жизнь мужчины, доставив ему дефибриллятор
Дрон спас жизнь мужчины, доставив ему дефибриллятор / Фото: Everdrone

В шведском городке Тролльхеттан в декабре 2021 года автономный дрон Everdrone доставил дефибриллятор, который помог спасти жизнь 71-летнему мужчине.

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Время от сигнала тревоги до того, как AED был благополучно доставлен к порогу места происшествия, составило чуть более трех минут, пишет everdrone.

Событие произошло утром 9 декабря: мужчина разгребал снег на подъездной дорожке, когда у него произошла остановка сердца.

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Мимо проезжал доктор Мустафа Али, который сделал вызов экстренной службы, уже буквально через три минуты над ним появился дрон с дефибриллятором.

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После оказания первой помощи на месте пациент был доставлен в больницу, и сегодня он полностью выздоровел.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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