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Глядачі в паніці розбігалися: під час світлового шоу дрони почали падати на голови

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 22:33
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Під час світлового шоу в Китаї програма пішла не за планом, в результаті чого на глядачів з неба посипалися дрони. Присутнім довелося ховатися в укриття
Дрони падали глядачам на голови
Дрони падали глядачам на голови

Торговий центр в Чженчжоу вирішив привернути увагу потенційних покупців яскравим світловим шоу з використанням безпілотників.

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Близько 200 дронів повинні були утворити назву торгового центру, але несподівано десятки з них вийшли з ладу і почали падати на голови глядачам, врізатися в будівлі і автомобілі.

Працівники торгового центру пускали людей ховатися в будівлю – рекламна кампанія таки спрацювала!

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За шоу наживо спостерігало близько п'яти тисяч людей, про потерпілих не повідомляється. Також організатори не повідомили причину фіаско. Можливою причиною могли стати помилки при експлуатації обладнання, пише vice.com.

Дивіться шоу дронів під час відкриття Олімпіади-2020:

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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