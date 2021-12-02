Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Вчені створили дрона-сокола з кігтями, щоб хапати предмети та гілки

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 14:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Інженери зібрали дрон, який може літати та приземлятися, як птах. У нового квадрокоптера чотири пазурі з 3D-принтера
Дрон-птах вміє полювати, як сокіл
Дрон-птах вміє полювати, як сокіл

Останньою з технологій, які вчені створили, спостерігаючи за природою, став дрон, що копіює політ та поведінку сокола-сапсана.

Читайте також: Літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки

Реклама

Новий квадрокоптер має чотири пазурі, надрукованих на 3D-принтері, пише The Science Times .

На відміну від сапсана, новий дрону SNAG немає крил, але є багато роторів. Дрон важить 1,5 фунта та має розміри справжнього сапсана.

Реклама

Його ноги працюють так само, як у сокола, згортаючись і складаючись, щоб схопити предмет чи гілку.

Читайте також: Вчені засвітили нервові клітини медуз і навчилися читати їхні думки

Чим сильніше стискається нога, тим сильніше розтягується сухожилля. Механізм швидкого розчеплення може змусити сухожилля сильніше натягнути та збільшити силу захоплення.

Реклама

Тепер команда працює над тим, щоб змусити дрон літати самостійно.

Читайте також: Вчені вражені: живі роботи навчилися розмножуватися

SNAG планують задіяти в пошуково-рятувальних операціях, моніторингу дикої природи та дослідженнях навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти