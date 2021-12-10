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Японці створили дронов, яких не можна викрасти

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
10 грудня, 12:40
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П'ять японських компаній об'єднали зусилля для розробки дронів, які не можна буде вкрасти або викрасти їхні дані
Японці створили дронів із захистом від злому
Японці створили дронів із захистом від злому

Проєкт створений на замовлення Міністерства промисловості Японії, яке хоче збільшити внутрішнє виробництво дронів.

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Нині на ринку країни домінує єдина китайська компанія, пишуть NHK World-Japan.

Учасниками проекту стали, зокрема, компанії Yamaha Motor та NTT Docomo, а також фірма-стартап з розробки дронів ACSL.

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Уряд планує застосовувати новий малогабаритний дрон з чотирма несучими гвинтами для проведення оцінки збитків у місцях стихійного лиха.

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Крім того, його хочуть використати для інспекцій об'єктів інфраструктури , а пізніше – запустити масовий продаж нових дронів на ринку країни та за межами Японії.

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Японці створили дронів, які захищені від угону
Японці створили дронів, які захищені від угону / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з пазурами , щоб чіплятися за гілки та вистачати об'єкти.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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