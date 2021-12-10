Японці створили дронов, яких не можна викрасти

Проєкт створений на замовлення Міністерства промисловості Японії, яке хоче збільшити внутрішнє виробництво дронів.
Читайте також: Здивувався сам собі: робот-гуманоїд навчився людських емоцій
Нині на ринку країни домінує єдина китайська компанія, пишуть NHK World-Japan.
Далі по темі
Учасниками проекту стали, зокрема, компанії Yamaha Motor та NTT Docomo, а також фірма-стартап з розробки дронів ACSL.
Уряд планує застосовувати новий малогабаритний дрон з чотирма несучими гвинтами для проведення оцінки збитків у місцях стихійного лиха.
Читайте також: Пацієнт уперше у світі отримав 3D-очі
Крім того, його хочуть використати для інспекцій об'єктів інфраструктури , а пізніше – запустити масовий продаж нових дронів на ринку країни та за межами Японії.
Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з пазурами , щоб чіплятися за гілки та вистачати об'єкти.