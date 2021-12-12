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Перший у світі дрон із лазерною зброєю випробували у Туреччині

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 14:15
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Дрон із лазерною зброєю Eren здійснив успішні постріли і буде переданий в інвентар ЗС Туреччини після завершення всіх фаз випробувань
У Туреччині створили дрон із лазерною зброєю
У Туреччині створили дрон із лазерною зброєю

Раніше японці створили дрони, яких не можна викрасти, а тепер перший у світі дрон із лазерною зброєю зробив постріли з дистанцій 500, 300 та 100 метрів.

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Eren, розроблений оборонними компаніями, здатний на відстані знищувати бомби та боєприпаси, пише Anadolu.

Апарат допоможе знищувати вибухові пристрої без залучення саперів, пояснюють військові розробники.

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Максимальна висота польоту дрона становить 3 тис. метрів. У ході тестувань Eren завдає ударів по сталевій пластині.

Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з кігтями, щоб хватати предмети та гілки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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