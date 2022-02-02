Данці б'ють на сполох: крижаний щит Гренландії тане надто швидко

Крижаний щит Гренландії, який, на думку вчених, стрімко тане, втратив близько 4700 гігатон льоду з моменту початку вимірювань у квітні 2002 року.
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Одна гігатонна еквівалентна 1 мільярду тонн. Розталого льоду достатньо, щоб завантажити всю територію США у воду на півметра, пише датський полярний портал DPA.
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Супутникові дані програм Grace та Grace-FO показують, що лід тане, особливо на західному узбережжі Гренландії. Нещодавно там зафіксували температурну аномалію.
Крижаний щит покриває чотири п'яті загальної площі Гренландії, проте до кінця століття його може вже не бути. Більше за нього – лише антарктичний крижаний щит.
Вчені також створили карту, яка показує, як виглядатиме світ, якщо рівень Світового океану підніметься на шість метрів.
Це змінить не лише географічну, а й політичну карту світу: острівні держави будуть змушені переїхати.
Такі країни, як Нідерланди, та такі міста, як Санкт-Петербург, ризикують повністю поринути під воду.
Україна здебільшого не постраждає, бо в середньому на 160 метрів над рівнем моря. Щоправда, можуть зникнути пляжі Азовського моря.
Острів особливо страждає від зміни клімату, оскільки Арктика вже прогрілася значно більше, ніж будь-який інший регіон на Землі.
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