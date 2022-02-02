Гори стрімко втрачають запаси снігу та льоду: чому це обернеться катастрофою

Глобальне потепління у поєднанні із зменшенням кількості опадів у горах може виснажити запаси снігу та льоду швидше, ніж вважалося раніше

Якщо гори втратять запаси снігу та льоду, 1,5 млрд людей відчуватимуть нестачу води / Фото: Pixabay

Майже у всіх гірських регіонах планети стає тепліше, показали останні дослідження змін клімату.

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Вчені також з'ясували, що швидкість потепління у гірських районах вища, ніж у прилеглих низинах, пише Phys.

Підвищення температури на рівні моря, ймовірно, посилюватиметься, і це не найкраща новина для гірських снігів та льодовиків, які продовжують танути з великою швидкістю.

Гори можуть втратити запаси снігу та льоду до середини століття. Фото Pixabay

Кількість опадів та снігопадів зменшується в одних районах та збільшується в інших. У глобальному масштабі кількість опадів у середньому зростає.

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В підсумку запаси снігу та льоду в гірських районах будуть втрачені навіть швидше, ніж передбачалося раніше.

Це матиме серйозні наслідки для екосистем та населення: у середині XXI століття близько 1,5 млрд людей критично залежатимуть від води із гір.

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