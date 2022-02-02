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Гори стрімко втрачають запаси снігу та льоду: чому це обернеться катастрофою

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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2 лютого, 16:49
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Глобальне потепління у поєднанні із зменшенням кількості опадів у горах може виснажити запаси снігу та льоду швидше, ніж вважалося раніше
Якщо гори втратять запаси снігу та льоду, 1,5 млрд людей відчуватимуть нестачу води
Якщо гори втратять запаси снігу та льоду, 1,5 млрд людей відчуватимуть нестачу води / Фото: Pixabay

Майже у всіх гірських регіонах планети стає тепліше, показали останні дослідження змін клімату.

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Вчені також з'ясували, що швидкість потепління у гірських районах вища, ніж у прилеглих низинах, пише Phys.

Підвищення температури на рівні моря, ймовірно, посилюватиметься, і це не найкраща новина для гірських снігів та льодовиків, які продовжують танути з великою швидкістю.

Гори можуть втратити запаси снігу та льоду до середини століття. Фото Pixabay

Кількість опадів та снігопадів зменшується в одних районах та збільшується в інших. У глобальному масштабі кількість опадів у середньому зростає.

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В підсумку запаси снігу та льоду в гірських районах будуть втрачені навіть швидше, ніж передбачалося раніше.

Це матиме серйозні наслідки для екосистем та населення: у середині XXI століття близько 1,5 млрд людей критично залежатимуть від води із гір.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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