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СЬОГОДНІ Техно

Дощ замість снігу: Арктика почне активно танути до кінця століття

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
11 грудня, 18:30
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Дощ замінить сніг як найчастіші опади в Арктиці, оскільки кліматична криза нагріває північну крижану шапку планети
Потепління в Арктиці може призвести до вимирання тварин та повеней у Європі
Потепління в Арктиці може призвести до вимирання тварин та повеней у Європі / Фото: Pixabay

Перемикання зі снігу на дощ відбудеться на десятиліття швидше, ніж передбачалося раніше, із серйозними наслідками.

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Сьогодні в Арктиці випадає більше снігу, ніж дощу, але це зміниться, як показують, якщо світ потеплішає на 3 градуси, пише The Guardian.

Обіцянки, дані країнами на Конференції ООН зі зміни клімату 2021, можуть утримати підвищення температури до все ще катастрофічного рівня 2,4 градуси, якщо їх виконають.

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Навіть якщо підвищення глобальної температури збережеться на рівні 1,5-2 градуси, у районах Гренландії та Норвезького моря все одно переважатимуть дощі.

У центральній частині Арктики восени 2060 або 2070 року також буде більше дощу, якщо викиди вуглецю не будуть скорочені. Ранні моделі пророкували такий результат до 2090 року.

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Наслідки переходу будуть серйозними – від прискорення глобального потепління та підвищення рівня моря до танення вічної мерзлоти до просідання доріг та масового голоду північних оленів.

Олені, карибу та вівцебики не зможуть дістатися до трави, яка їм потрібна, щоб вижити, і це може призвести до їхнього вимирання.

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Вчені вважають, що швидке нагрівання в Арктиці може також посилити екстремальні погодні явища, такі як повені та хвилі тепла в Європі, Азії та Північній Америці.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як виглядала б планета Земля,30 якби людства не існувало.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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