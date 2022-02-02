Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Датчане бьют тревогу: ледяной щит Гренландии тает слишком быстро

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 21:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Таяние ледяного щита Гренландии привело к повышению глобального уровня моря на 1,2 сантиметра менее чем за 20 лет
Гренландия теряет свой щит из льда
Гренландия теряет свой щит из льда / Фото: Pixabay

Ледяной щит Гренландии, который, по мнению ученых, стремительно тает, потерял около 4700 гигатонн льда с момента начала измерений в апреле 2002 года.

Читайте также: Горы стремительно теряют запасы снега и льда: почему это обернется катастрофой

Реклама

Одна гигатонна эквивалентна 1 миллиарду тонн. Растаявшего льда достаточно, чтобы погрузить всю территорию США в воду на полметра, пишет датский полярный портал DPA.

Фото Pixabay

Спутниковые данные программ Grace и Grace-FO показывают, что лед тает, особенно на западном побережье Гренландии. Недавно там зафиксировали температурную аномалию.

Ледяной щит покрывает четыре пятых общей площади Гренландии, однако к концу века его может уже не быть. Больше него – только антарктический ледяной щит.

Реклама
Фото Pixabay

Ученые также создали карту, которая показывает, как будет выглядеть мир, если уровень Мирового океана поднимется на шесть метров.

Это изменит не только географическую, но и политическую карту мира: островные государства будут вынуждены переехать.

Реклама

Такие страны, как Нидерланды, и такие города, как Санкт-Петербург, рискуют полностью погрузиться под воду.

Фото Pixabay

Украина в основном не пострадает, так как в среднем находится на 160 метров над уровнем моря. Правда, могут исчезнуть пляжи Азовского моря.

Остров особенно страдает от изменения климата, так как Арктика уже прогрелась значительно больше, чем любой другой регион на Земле.

Ранее мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Датчане бьют тревогу: ледяной щит Гренландии тает слишком быстро Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Марсоход заставил Марс сделать удивленное лицо Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Романс поэта с Полтавщины пели Паваротти и Иглесиас – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37519.73

Binance Coin (BNB)

375.43

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.44

Theta (THETA)

2.83

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять