Датчане бьют тревогу: ледяной щит Гренландии тает слишком быстро

Таяние ледяного щита Гренландии привело к повышению глобального уровня моря на 1,2 сантиметра менее чем за 20 лет

Гренландия теряет свой щит из льда / Фото: Pixabay

Ледяной щит Гренландии, который, по мнению ученых, стремительно тает, потерял около 4700 гигатонн льда с момента начала измерений в апреле 2002 года.

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Одна гигатонна эквивалентна 1 миллиарду тонн. Растаявшего льда достаточно, чтобы погрузить всю территорию США в воду на полметра, пишет датский полярный портал DPA.

Фото Pixabay

Спутниковые данные программ Grace и Grace-FO показывают, что лед тает, особенно на западном побережье Гренландии. Недавно там зафиксировали температурную аномалию.

Ледяной щит покрывает четыре пятых общей площади Гренландии, однако к концу века его может уже не быть. Больше него – только антарктический ледяной щит.

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Фото Pixabay

Ученые также создали карту, которая показывает, как будет выглядеть мир, если уровень Мирового океана поднимется на шесть метров.

Это изменит не только географическую, но и политическую карту мира: островные государства будут вынуждены переехать.

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Такие страны, как Нидерланды, и такие города, как Санкт-Петербург, рискуют полностью погрузиться под воду.

Фото Pixabay

Украина в основном не пострадает, так как в среднем находится на 160 метров над уровнем моря. Правда, могут исчезнуть пляжи Азовского моря.

Остров особенно страдает от изменения климата, так как Арктика уже прогрелась значительно больше, чем любой другой регион на Земле.

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