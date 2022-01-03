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Чиста енергія в 70 млн. градусів: штучне сонце в Китаї побило всі рекорди

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 січня, 19:28
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Термоядерний реактор у Китаї встановив рекорд стійко високих температур – він розігрівся в п'ять разів сильніше за Сонце та пропрацював так більше 17 хвилин
Реактор у Китаї пропрацював цілих 17 хвилин на рекордній температурі
Реактор у Китаї пропрацював цілих 17 хвилин на рекордній температурі / Фото: Getty Images

Експериментальний удосконалений надпровідний реактор, відомий як "штучне сонце", під час експериментів досяг температури 70 млн градусів за Цельсієм.

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Кінцева мета розробки пристрою – вироблення майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, що відбуваються всередині зірок, пише Independent.

Фото Getty Images

Токамак HL-2M – одне із трьох "штучних сонць", що розробляються в Китаї. Пекін також надасть техпідтримку іншому мегапроєкту термоядерного реактора в Марселі, Франція.

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Міжнародний термоядерний експериментальний реактор, або ITER, стане найбільшим реактором у світі після завершення будівництва.

Фото Getty Images

Велика Британія також планує збудувати термоядерну електростанцію У рамках "зеленої промислової революції".

Фото Getty Images

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Поки що передбачається, що подача енергії з таких електростанцій може початися в 2030-2040 роках.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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