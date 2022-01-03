Чиста енергія в 70 млн. градусів: штучне сонце в Китаї побило всі рекорди

Експериментальний удосконалений надпровідний реактор, відомий як "штучне сонце", під час експериментів досяг температури 70 млн градусів за Цельсієм.
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Кінцева мета розробки пристрою – вироблення майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, що відбуваються всередині зірок, пише Independent.
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Токамак HL-2M – одне із трьох "штучних сонць", що розробляються в Китаї. Пекін також надасть техпідтримку іншому мегапроєкту термоядерного реактора в Марселі, Франція.
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Міжнародний термоядерний експериментальний реактор, або ITER, стане найбільшим реактором у світі після завершення будівництва.
Велика Британія також планує збудувати термоядерну електростанцію У рамках "зеленої промислової революції".
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Поки що передбачається, що подача енергії з таких електростанцій може початися в 2030-2040 роках.
Контекст
- Раніше ми писали про те, що вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо.
- Крім того, повідомлялося, що для того, щоб врятувати клімат, Нью-Йорк переведе нові житлові комплекси з газу на електрику.