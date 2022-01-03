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Чистая энергия в 70 млн градусов: искусственное солнце в Китае побило все рекорды

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 19:28
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Термоядерный реактор в Китае установил рекорд устойчиво высоких температур – он разогрелся в пять раз сильнее Солнца и проработал так более 17 минут
Реактор в Китае проработал целых 17 минут на рекордной температуре
Реактор в Китае проработал целых 17 минут на рекордной температуре / Фото: Getty Images

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий реактор, известный как "искусственное солнце", во время экспериментов достиг температуры 70 млн градусов по Цельсию.

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Конечная цель разработки устройства – выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд, пишет Independent.

Фото Getty Images

Токамак HL-2M – одно из трех "искусственных солнц", разрабатываемых в Китае. Пекин также окажет техподдержку другому мегапроекту термоядерного реактора в Марселе, Франция.

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Международный термоядерный экспериментальный реактор, или ITER, станет крупнейшим реактором в мире после завершения строительства.

Фото Getty Images

Великобритания также планирует построить термоядерную электростанцию ​​в рамках "зеленой промышленной революции".

Фото Getty Images

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Пока предполагается, что подача энергии из таких электростанций может начаться в 2030-2040 годах.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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