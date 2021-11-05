Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо

Щорічно людство генерує 300 мільйонів тонн пластикових відходів, які спричиняють серйозні екологічні проблеми. Але вчені знайшли спосіб отримати з них користь

Пластикові відходи навчилися перетворювати на паливо / Фото: Getty Images

Дослідники з Каліфорнійського державного політехнічного університету повідомили про те, що змогли перетворити пластикові відходи на цінне джерело палива. Для цього вони використовують каталітичний піроліз.

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Піроліз – це термохімічне розкладання вуглецевих речовин без кисню.

Цей піролітичний процес перетворює органічні відходи на екологічно чисте паливо або іншу цінну хімічну речовину.

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Каталізатор був приготований шляхом занурення цеолітової підкладки у водний розчин, що містить нікель та вольфрам, та його сушіння в печі при 500 градусах Цельсія.

Синтезований каталізатор використовувався разом із розробленим лабораторією одноступеневим піролітичним реактором, який працював при температурі 360 °C для руйнування суміші пластикових продуктових пакетів.

Продукт піролізу дуже схожий на дизельне паливо.

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Каталітичний процес, використаний у цьому експерименті з пластиковими відходами, також можна використовувати для обробки інших відходів, таких як гній, тверді побутові відходи та відпрацьоване моторне масло.

Як відомо, пластикові відходи мають серйозну загрозу екології планети. Більшість відходів потрапляє або на звалище, або в океан, а потім розпадається на мікропластик, який потрапляє в організм риб та інших морських мешканців, пише phys.org.