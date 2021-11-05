Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Техно

Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 10:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щорічно людство генерує 300 мільйонів тонн пластикових відходів, які спричиняють серйозні екологічні проблеми. Але вчені знайшли спосіб отримати з них користь
Пластикові відходи навчилися перетворювати на паливо
Пластикові відходи навчилися перетворювати на паливо / Фото: Getty Images

Дослідники з Каліфорнійського державного політехнічного університету повідомили про те, що змогли перетворити пластикові відходи на цінне джерело палива. Для цього вони використовують каталітичний піроліз.

Читайте також: Історичний договір про озоновий шар запобіжить більше 400 млн випадків захворювання на рак

Реклама

Піроліз – це термохімічне розкладання вуглецевих речовин без кисню.

Цей піролітичний процес перетворює органічні відходи на екологічно чисте паливо або іншу цінну хімічну речовину.

Реклама

Каталізатор був приготований шляхом занурення цеолітової підкладки у водний розчин, що містить нікель та вольфрам, та його сушіння в печі при 500 градусах Цельсія.

Синтезований каталізатор використовувався разом із розробленим лабораторією одноступеневим піролітичним реактором, який працював при температурі 360 °C для руйнування суміші пластикових продуктових пакетів.

Продукт піролізу дуже схожий на дизельне паливо.

Реклама

Каталітичний процес, використаний у цьому експерименті з пластиковими відходами, також можна використовувати для обробки інших відходів, таких як гній, тверді побутові відходи та відпрацьоване моторне масло.

Як відомо, пластикові відходи мають серйозну загрозу екології планети. Більшість відходів потрапляє або на звалище, або в океан, а потім розпадається на мікропластик, який потрапляє в організм риб та інших морських мешканців, пише phys.org.

Пластикові відходи забруднюють екологію. Фото: Reuters

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти